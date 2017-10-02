Пуск тепла завершен в 21 районе Пензенской области ЖКХ

Пенза, 2 октября 2017. PenzaNews. Пуск тепла полностью завершен в 21 районе Пензенской области. Об этом сообщил начальник регионального управления ЖКХ и гражданской защиты населения Михаил Панюхин.

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«На 7.00 [...] включено в работу 96% [источников тепла]. Жилой фонд [отапливается на] 72%, школы — 96%, детские сады — 96%, медицинские учреждения — 91%, учреждения культуры — 93%, спортивные учреждения — 93%», — уточнил он в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 2 октября.

По словам Михаила Панюхина, пуск тепла полностью завершен, в частности, в Башмаковском, Бековском, Белинском, Вадинском, Городищенском, Земетчинском, Иссинском, Мокшанском, Наровчатском, Неверкинском, Пачелмском и Тамалинском районах.

«По городу Пензе на 7.00 школ отапливается 89%, детских садов — 94%, медицинских учреждений — 56%, [...] учреждений культуры — 75%, спортивных учреждений — 65%», — сообщил он.