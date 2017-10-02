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Иван Белозерцев призвал управляющие компании заключить договоры с аварийными службами

13:43 | 02.10.2017 | ЖКХ

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Пенза, 2 октября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал руководителей управляющих компаний заключить договоры с аварийными службами для обеспечения оперативного решения возникающих коммунальных проблем в зимний период.

Иван Белозерцев призвал управляющие компании заключить договоры с аварийными службами

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, под особым контролем должны находиться вопросы бесперебойной подачи тепла.

«Все силы и средства, которые есть, должны быть «заряжены» на эту работу. [Следует] принять все меры по обеспеченности штата аварийно-восстановительных бригад с необходимой спецтехникой. [...] Аварийная служба должна с управляющими компаниями заключать соглашения на оказание услуги», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в понедельник, 2 октября.

По словам Ивана Белозерцева, ранее происходили ситуации, когда во время нештатных ситуаций аварийная служба отказывалась выезжать на место из-за отсутствия договора с управляющей компанией.

«Я помню, несколько лет назад […] на улице Московской в новом доме произошел порыв. Люди звонят в аварийную службу, а они не едут, говорят: «А у нас нет с вами соглашения, с вашим домом». Мы, конечно, наказали руководителя — надо было приехать, оказать услугу, а потом предъявлять претензию», — пояснил губернатор, призвав исключить подобные ситуации в будущем.
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