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В Пензе глава МЧС поинтересовался, кто будет чистить зимой сельские дороги

15:21 | 10.11.2017 | ЖКХ

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Пенза, 10 ноября 2017. PenzaNews. Глава МЧС России Владимир Пучков, который находится в Пензе с рабочим визитом, во время заседания в региональном правительстве поинтересовался, каким образом будет организована работа по зимнему содержанию дорог местного и регионального значения.

В Пензе глава МЧС поинтересовался, кто будет чистить зимой сельские дороги

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Чистить дороги кто будет в Пензенской области? […] Дорога-то у нас начинается от дома, от предприятия. Прежде чем выехать на федеральную трассу, нужно же «пройти» местные дорогие, региональные дороги. […] Кто этим должен заниматься?» — поинтересовался он в ходе совместного заседания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и соответствующей региональной комиссии после доклада начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Сергея Козлова об организации работ на федеральных трассах.

Как пояснил Сергей Козлов, управление при необходимости оказывает помощь в очистке сельских дорог.

«Главы муниципальных образований, сельских поселений заключают дополнительные договоры на использование частной техники. Плюс еще благодаря Вам была приобретена и передана специальная техника, которая […] переоборудована и в зимнее время используется как снегоочистительная», — пояснил он.
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