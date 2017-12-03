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Виктор Кувайцев лично проверил, как в Пензе борются с гололедом

10:21 | 03.12.2017 | ЖКХ

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Пенза, 3 декабря 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев лично проверил, как исполняется озвученное им накануне требование к коммунальным службам принять действенные меры по борьбе с наледью в пешеходных зонах.

Виктор Кувайцев лично проверил, как в Пензе борются с гололедом

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

После призыва мэра обработка тротуаров противогололедными смесями была усилена, в частности, на улицах Калинина, Окружной, Терновского, Петровского, Сухумской, Минской, Ульяновской, Тернопольской, Ударной и проспекте Победы.

Обработаны реагентами территории многоквартирных домов более чем на 15 улицах, в том числе на Терновского, Сухумской, Красной, Тамбовской, Кижеватова, Вадинской, Терешковой, Пушанина, Центральной.

По итогам обхода глава администрации отметил, что проезжая часть путепроводов, мостов и городских магистралей находится в удовлетворительном состоянии.

«Учитывая, что ночью был мокрый снег, а на улице сохраняется минусовая температура, нужно продолжать вести борьбу с наледью на тротуарах и пешеходных дорожках. Меры предприняты, но надо ситуацию держать на контроле», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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