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Прокуратура взяла на контроль отключение тепла из-за прорыва на Чкалова в Пензе

09:25 | 12.12.2017 | ЖКХ

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Пенза, 12 декабря 2017. PenzaNews. Прокуратура взяла на контроль соблюдение требований законодательства при аварийном отключении теплоносителя из-за прорыва в районе улицы Чкалова в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Прокуратура взяла на контроль отключение тепла из-за прорыва на Чкалова в Пензе

Фото: Pgduma.ru

Она отметила, что, в частности, без тепла остались здания на улицах Красной, Чкалова, Куйбышева и Богданова.

«Сроки подачи теплоносителя и соблюдение нормативов предоставления коммунальных услуг находятся на контроле прокуратуры области», — пояснила Светлана Артамонова.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», прорыв произошел в 3.08 во вторник, 12 декабря, на трубе диаметром 500 мм на улице Чкалова, 40. В результате этого без тепла остались 67 жилых домов, три детских сада и пять больниц. Ремонт планируется завершить в течение дня.

За последний месяц это не первое аварийное отключение тепла из-за прорыва в районе улицы Чкалова. В частности, 24 ноября из-за прорыва недалеко от перекрестка с улицей Куйбышева без тепла остались 67 жилых домов, пять больниц, в том числе пензенская областная, три школы и столько же детсадов.
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