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По факту прорыва на тепломагистрали в Пензе организована доследственная проверка

11:37 | 12.12.2017 | ЖКХ

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Пенза, 12 декабря 2017. PenzaNews. Доследственная проверка по факту прорыва на тепломагистрали ПАО «Т Плюс теплосеть Пенза», который произошел в ночь на 12 декабря на улице Чкалова, организована региональным следственным управлением СКР.

По факту прорыва на тепломагистрали в Пензе организована доследственная проверка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следователями будет дана правовая оценка действиям или бездействию работников ПАО «Т Плюс теплосеть Пенза», установлены причины и условия, которые привели к коммунальной аварии», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она отметила, что ранее информация об утечке на трубе диаметром 500 мм на тепломагистрали №22 на улице Чкалова появилась в СМИ.

«Проводятся ремонтные работы, направленные на устранение последствий прорыва», — уточнила собеседница агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в результате коммунальной аварии, которая случилась в ночь на 12 декабря, без тепла остались 67 жилых домов, три детских сада и пять больниц. Теплоснабжение намечено восстановить в течение дня.

Происшествие взяла на контроль прокуратура.
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