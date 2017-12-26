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Василий Журавлев назначен техдиректором компании «Т Плюс теплосеть Пенза»

19:35 | 26.12.2017 | ЖКХ

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Пенза, 26 декабря 2017. PenzaNews. Депутат гордумы от избирательного округа №7 Василий Журавлев, входящий во фракцию «Единая Россия», назначен техническим директором АО «Т Плюс теплосеть Пенза».

Василий Журавлев назначен техдиректором компании «Т Плюс теплосеть Пенза». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он был представлен в этой должности наряду с главным инженером филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Андреем Вадиным в ходе встречи мэра Пензы Виктора Кувайцева с новым техническим директором публичного акционерного общества Борисом Архиповым, состоявшейся в городской администрации во вторник, 26 декабря.

Стороны обсудили ряд вопросов, связанных с дальнейшей деятельностью ресурсоснабжающей компании, которая с 1 декабря 2017 года получила статус единой теплоснабжающей организации в Пензе.

Виктор Кувайцев обратил внимание на необходимость привлечения дополнительных бригад и спецтехники для обслуживания инженерных сетей и оперативного проведения аварийных работ.

«Чтобы праздничные дни прошли без происшествий и жители города не испытывали неудобств, прошу вас с вниманием отнестись к плавному регулированию температурного режима», — обратился мэр к представителям ПАО «Т Плюс».

Те в свою очередь выразили готовность к конструктивному сотрудничеству с муниципалитетом.

В продолжение встречи глава администрации города отметил, что власти Пензы заинтересованы в консолидации ресурсов для своевременного реагирования на возникающие нештатные ситуации.

«Вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь в предоставлении необходимой техники и дополнительной рабочей силы», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

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Василий Журавлев в разные годы возглавлял пензенские хлебозаводы №2 и №4, ОАО «Пензенский тепличный комбинат», ГУП «Областная газоэнергетическая компания». Согласно сведениям, размещенным на сайте пензенской гордумы, с 2016 года являлся заместителем директора ООО «Горводоканал».

Избирался депутатом Пензенской городской думы четвертого, пятого и шестого созывов, причем на выборах в 2014 году победил с разницей в один голос, опередив самовыдвиженца Людмилу Коломыцеву.

Позднее в числе 14 народных избранников представил неверные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год, однако сохранил свой мандат.
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