Депутаты гордумы Пензы, допустившие нарушения, должны понести ответственность — Лидин Политика

Пенза, 13 апреля 2017. PenzaNews. Секретарь пензенского отделения партии «Единая Россия», спикер Законодательного собрания области Валерий Лидин считает, что депутаты городской думы Пензы, представившие неверные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год, должны понести за это ответственность.

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«Если допущены нарушения, за них надо нести ответственность — ответственность ту, которая предусмотрена законодательством. Я думаю, что депутаты городской думы примут решение то, которое будет соответствовать и нормам морали, и нормам законодательства», — сказал ИА «PenzaNews» Валерий Лидин в кулуарах межрегионального форума «InnoMed-2017», комментируя информацию о том, что несколько депутатов-единороссов в ближайшее время могут добровольно сложить свои полномочия.

«Я думаю, что самое главное должен каждый [депутат] чувствовать свою ответственность перед избирателями», — подчеркнул собеседник агентства.

Он напомнил также, что закон для всех един.

«Требования федерального и регионального законодательства для всех одинаковы — и для простого гражданина, и для депутата», — добавил Валерий Лидин.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», первая неофициальная информация о том, что более 10 депутатов Пензенской городской думы из 35 могут лишиться своих мандатов из-за недостоверных сведений о доходах, появилась еще до выборов в Госдуму России, состоявшихся в сентябре 2016 года. 7 ноября ее подтвердил источник, близкий к правоохранительным органам.

В тот же день комментарии на этот счет дали представители всех фракций гордумы.

Впоследствии стало известно, что 26 сентября прокурор Ленинского района Пензы Евгений Зудихин внес главе города Валерию Савельеву представление, в котором идет речь о нарушениях, допущенных 14 депутатами.

В гордуме было принято решение о проведении собственной проверки.

Комментируя ее результаты, Валерий Савельев заявил, что «заведомо недостоверных доходов не было».

Вместе с тем 29 декабря 2016 года в прокуратуру поступил ответ главы города, в котором не содержался однозначный ответ на поставленные в сентябрьском представлении вопросы.

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В связи с этим 11 января 2017 года надзорное ведомство потребовало в срок до 23 января надлежащим образом рассмотреть представление и дать однозначные ответы на обозначенные вопросы. В указанную дату ответ поступил в прокуратуру.

Среди депутатов-нарушителей есть члены всех образованных в Пензенской городской думе фракций — «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. Это единороссы Андрей Сакмаев, Сергей Седов, Борис Дрякин, Василий Журавлев, Александр Пичугин, Виктор Воробьев, Алексей Савичев, Сергей Куличков, Александр Стрельников, Георгий Тюрин и Юрий Зиновьев; коммунисты Олег Шаляпин и Александр Трутнев; а также либерал-демократ Жиганша Туктаров.

Единственным народным избранником, понесшим наказание, стал член «Единой России», депутат от избирательного округа №23 Георгий Тюрин, который с июня 2016 года является заместителем председателя гордумы на штатной основе. Ему был объявлен выговор. При этом все 14 депутатов сохранили свои мандаты.

31 марта Пензенская городская дума в ходе 32-й очередной сессии решила принять к сведению представление прокурора Ленинского района Евгения Зудихина, касающееся досрочного прекращения полномочий 14 депутатов.

В свою очередь Евгений Зудихин после сессии напомнил, что представление должно было быть либо удовлетворено народными избранниками, либо отклонено. Кроме того, он заявил, что прокуратура намерена добиваться прекращения полномочий депутатов-нарушителей.