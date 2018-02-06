Подача электроэнергии в населенных пунктах Пензенской области восстановлена ЖКХ

Пенза, 6 февраля 2018. PenzaNews. Подача электроэнергии возобновлена в ночь на вторник, 6 февраля, в населенных пунктах Пензенской области, обесточенных из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте главного управления МЧС России по региону.

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В нем отмечается, что аварийно-восстановительные работы продолжаются, задействованы специалисты ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Пензаэнерго».

В готовности находится аэромобильная группировка МЧС России по Пензенской области.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в связи с неблагоприятными погодными условиями в регионе оказались обесточены 58 населенных пунктов. Большинство отключений энергооборудования произошло на территории Кузнецкого района.

По данным филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Пензаэнерго», в ликвидации последствий непогоды задействована 31 бригада.

По состоянию на 18.00 понедельника, 6 февраля, в зоне частичного отключения электроэнергии оставался 21 населенный пункт Кузнецкого района Пензенской области с населением около 9,5 тыс. человек.