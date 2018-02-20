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В Пензе после ремонтных работ восстановлена подача тепла

08:27 | 20.02.2018 | ЖКХ

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Пенза, 20 февраля 2018. PenzaNews. Подача тепла восстановлена в Пензе после ремонтных работ, которые потребовались в связи с повреждением тепломагистралей на двух участках. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ПАО «Т Плюс».

В Пензе после ремонтных работ восстановлена подача тепла

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В нем отмечается, что в настоящий момент температура в зданиях соответствует нормам.

«Энергетики приносят потребителям извинения за причиненные неудобства», — добавляется в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в минувший понедельник, 19 февраля, в результате повреждения теплотрассы в Заводском районе Пензы без тепла остались 54 многоквартирных дома, три школы и столько же детсадов на улицах Ударной, Кулибина, Циолковского, Докучаева и Беляева.

В тот же день в зону отключения из-за прорыва в районе улицы Каракозова попали 96 многоквартирных домов, две школы и три детских сада на проспекте Победы, улицах Карпинского, Коммунистической, Ворошилова, Суворова, Герцена, Пролетарской, Бекешской, а также на Жемчужном проезде.
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