Взносы на капремонт в Пензенской области расходуются недостаточно эффективно — прокуратура ЖКХ

Пенза, 21 февраля 2018. PenzaNews. Сумма взносов на капитальный ремонт, аккумулируемая в Пензенской области на счете регионального оператора, позволяет привести в порядок значительно большее число домов, чем было охвачено программой в 2017 году. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она уточнила, что за 12 месяцев был выполнен капремонт 132 многоквартирных домов.

«С целью увеличения объемов запланированных работ [...] прокуратурой региона дано отрицательное заключение на проект постановления правительства области, предусматривающего корректировку краткосрочного плана реализации программы капитального ремонта на 2018 год», — отметила собеседница агентства.

Светлана Артамонова добавила, что проверки, проведенные прокурорами Заречного, Кузнецкого, Наровчатского, Спасского и других районов, вскрыли многочисленные факты ненадлежащего осуществления мониторинга технического состояния МКД и предоставления недостоверных данных.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 11 декабря 2017 года в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области начальник управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона Михаил Панюхин проинформировал, что на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в 2018 году будут направлены средства в размере 991 млн. рублей.

По его словам, в краткосрочном плане реализации региональной программы капремонта предусмотрены работы по ремонту 284 МКД, общая площадь которых превышает 1 млн. кв. метров.