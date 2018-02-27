В Пензе стали одновременно рассылать квитанции на оплату ЖКУ и долгов по судебным решениям ЖКХ

Пенза, 27 февраля 2018. PenzaNews. Некоторые управляющие компании Пензы начали доставлять жителям сразу несколько квитанций — на оплату коммунальных услуг и задолженностей по исполнительным производствам.

Фото: R58.fssprus.ru

Соответствующий проект реализуется совместно с региональным управлением Федеральной службы судебных приставов.

Как сообщил ИА «PenzaNews» начальник отдела организационно-контрольной работы и взаимодействия со СМИ УФССП России по региону Роман Смолькин, получить представление о внешнем виде квитанции можно в банке данных исполнительных производств на сайте ведомства, выбрав соответствующий пункт среди способов оплаты задолженностей любого человека.

Он пояснил, что лист бумаги сложен и скреплен таким образом, что виден только адрес должника, а все персональные данные находятся внутри.

«Мы в данный момент сами печатаем квитанции и отдаем [управляющим компаниям]. Мы их не много делаем сейчас, порядка 500 штук в месяц», — сказал собеседник агентства.

Роман Смолькин добавил, что затем управляющие компании доставляют платежные документы УФССП вместе со своими.

По его словам, такой способ взаимодействия с должниками не нарушает право граждан на защиту персональных денных.

«Во-первых, это открытая информация — она есть в базе данных службы судебных приставов. Во-вторых, у МУПов та же информация есть», — пояснил он.

Начальник отдела уточнил, что в квитанциях в основном отражена задолженность за газ, тепло и электроэнергию.

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Как сообщает пресс-служба управления ФССП РФ по Пензенской области, в число компаний, которые начали сотрудничать с ведомством, вошли, в частности, ОАО «Жилье-12» по обслуживанию жилого фонда и ОАО «Жилье-24» по ОЖФ.

При получении квитанции гражданину достаточно пройти в ближайшее отделение банка или к терминалу и оплатить задолженность.

Все документы снабжены уникальным для каждого должника QR-кодом, позволяющим автоматически заполнить все необходимые реквизиты.

В случае возникновения вопросов жители Пензы могут позвонить судебному приставу-исполнителю по телефонам, указанным в квитанции, либо обратиться в приемные дни в отдел.