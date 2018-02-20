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Треть пенсии иждивенца Тузова будет удерживаться для погашения долгов

20:07 | 20.02.2018 | Общество

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Пенза, 20 февраля 2018. PenzaNews. Оказавшийся «практически банкротом» член общественного совета при УМВД России по Пензенской области, бывший сотрудник ФСБ и учредитель одного из сетевых СМИ Александр Тузов, который, по собственным словам, живет на иждивении супруги-госслужащей, за что его пристыдили интернет-пользователи, будет ежемесячно недополучать из своей пенсии 35%: удержанные деньги пойдут на погашение его накопившихся долгов.

Треть пенсии иждивенца Тузова будет удерживаться для погашения долгов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В минувший понедельник, 19 февраля, судья Арбитражного суда Пензенской области Любовь Колдомасова, рассмотрев заявление должника-иждивенца Александра Тузова, который был не согласен с тем, что ранее пристав-исполнитель железнодорожного РОСП города Пензы Ксения Прохорова установила соответствующий процент взыскания с его пенсии, отказалась признать действия должностного лица незаконными.

Учитывая, что пенсия, по словам самого Александра Тузова, составляет 22 тыс. 800 рублей и является его единственным источником дохода, должник каждый месяц будет «терять» около 8 тыс. рублей — до тех пор, пока задолженность не будет погашена в полном объеме.

При этом если в январе 2018 года сумма долга Александра Тузова составляла более 100 тыс. рублей, то за первую декаду февраля она выросла почти на 25%, поскольку добавилось еще два исполнительных производства: одно из них связано с госпошлиной.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», все банковские счета Александра Тузова арестованы.

На совершение регистрационных действий в отношении кредитного автомобиля «Honda CR-V» 2014 года выпуска, находящегося в залоге у «Газпромбанка», наложен запрет.

Кроме того, приставами вынесены постановления об обращении взыскания на пенсию Александра Тузова в размере 35% и на зарплату в размере 50%.

Также должнику ограничен выезд за пределы России.
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