Суд обязал оставшихся жильцов съехать из опасного дома на Ударной в Пензе Общество

Пенза, 22 ноября 2017. PenzaNews. Октябрьский районный суд Пензы вынес решение, согласно которому семья Фролковых — супруги Мария и Олег, а также их 19-летняя дочь Анна — обязаны освободить комнаты №3 и №5 в подъезде №6 аварийного дома №35 на улице Ударной, где только за текущую неделю произошло два серьезных обрушения.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда, мэрия Пензы в свою очередь обязана переселить людей в маневренный фонд — комнаты №2 и №3 дома №8А на улице Ленинградской, а также произвести мероприятия по равноценному возмещению жильцам за жилье в аварийном доме.

«Решение в части освобождения жилого помещения и отселения в жилое помещение маневренного фонда подлежит немедленному исполнению», — подчеркнул собеседник агентства.

Он уточнил, что мотивированное решение суда будет изготовлено в пятидневный срок и может быть обжаловано в течение одного месяца.

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Обрушение балкона дома №35 на улице Ударной

В иске администрации Пензы указано, что многоквартирный четырехэтажный дом №35 на улице Ударной в Пензе 1963 года постройки состоит из шести подъездов. В нем расположено 244 помещения.

28 марта 2017 года заключением межведомственной комиссии дом был признан аварийным и подлежащим сносу.

После очередного обрушения постановлением администрации города от 18 июня был введен режим «Повышенная готовность», приняты меры по расселению граждан.

До последнего времени в здании оставались две семьи — четыре человека, которые категорически отказывались переезжать в маневренный фонд.

20 ноября, когда новые разрушения затронули первый и второй подъезды, женщина из подъезда №4 согласилась переселиться в маневренный фонд. Таким образом, единственными жильцами потенциально опасного здания остались Фролковы.

Среди тех, кто пытался убедить их покинуть разрушающееся здание, был глава города Валерий Савельев, однако его доводы услышаны не были.

Поясняя свою позицию, Мария Фролкова заявила, что она готова переехать только в одном случае — если получит гарантии, что на этом же месте будет построен новый дом для жильцов.