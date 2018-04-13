Фронт паводка перемещается на северо-восток Пензенской области, пик пока не пройден ЖКХ

Пенза, 13 апреля 2018. PenzaNews. Фронт паводка на сегодняшний день перемещается на северо-восток Пензенской области. Об этом сообщил начальник управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона Михаил Панюхин.

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«Следует ожидать ухудшения паводковой обстановки в расположенных там муниципальных образованиях. Ситуация находится под постоянным контролем для принятия экстренных мер по организации первоочередного жизнеобеспечения», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в облправительстве в пятницу, 13 апреля.

Михаил Панюхин добавил, что паводок в Пензенской области еще не достиг своего пика.

Вместе с тем, по его словам, уже прорабатывается вопрос об оказании помощи пострадавшему населению.

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«Готовится резерв тепловых пушек для просушки домов, пострадавших вследствие паводка. Органами местного самоуправления в ближайшее время будет проводиться комиссионное обследование пострадавшего жилого фонда с целью оценки ущерба», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в Пензенской области произошло подтопление 2 тыс. 185 домов в 34 населенных пунктах на территории 14 муниципальных районов.

В шести районах — Сердобском, Нижнеломовском, Мокшанском, Каменском, Иссинском и Пензенском — введен режим чрезвычайной ситуации.

Сложная ситуация сложилась в Сердобском районе, где подтоплено 957 домов, затоплен 131.