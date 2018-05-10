В Пензе приостановят все работы по проекту «Безопасные и качественные дороги» ЖКХ

Пенза, 10 мая 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев распорядился приостановить все работы по проекту «Безопасные и качественные дороги» в ближайшие два дня. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

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В горадминистрации пояснили, что на совещании 10 мая при обсуждении вопросов благоустройства Виктор Кувайцев поручил своему заместителю Юрию Ильину обеспечить вывоз скопившегося на дорогах песка, а также избыточного слоя земли с газонов у магистралей, находящихся на гарантийном обслуживании.

Он также поблагодарил сотрудников МУП «Пензадормост» и «Зеленое хозяйство города Пензы» за добросовестную работу по наведению порядка в предпраздничные дни, потребовал взять объяснительные с руководителей организаций, не выполнивших запланированные мероприятия по благоустройству, и провести семинар для управляющих компаний, которым не удается наладить работу на закрепленных территориях.