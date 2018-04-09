Пензенский губернатор удивлен, что за разрушение дома на Кулибина никого не наказали Общество

Пенза, 9 апреля 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев выразил недоумение по поводу того, что за разрушение дома №10 на улице Кулибина в Пензе, из-за которого в городе введен режим чрезвычайной ситуации, никто не понес наказания.

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«Я хочу обратить внимание на то, что 80% квартир в этом жилом доме находились в собственности. Дом-то у нас пошел [разрушаться] с одной стороны: там же, где и на улице Ударной — сверху по стояку, там, где ванная, там где душ, где стиральные машины. Вода текла, никто на это не обращал внимания. Стена промокла», — отметил он в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 9 апреля.

Глава региона добавил, что расселение пятиэтажного дома повлечет значительные затраты бюджетных денежных средств.

«Разрушили дом — теперь нужны очень большие средства для того, чтобы обеспечить людей жильем. А вообще те люди, которые в этом участвовали, которые допустили, должны ответственность тоже понести. Вообще надо отслеживать и привлекать, писать в правоохранительные органы, в суд обращаться. Как это так? Дома разрушаются, а никто не смотрит. Муниципалитет не смотрит, жилищная инспекция не появляется: с людьми не общаются, в подъезды не заходят», — сказал Иван Белозерцев.

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Прокуратура требует сократить сроки планового расселения дома на Кулибина в Пензе

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», пятиэтажный дом №10 на улице Кулибина в Пензе разрушается на протяжении нескольких лет. Так, в 2013 году произошло частичное обрушение кирпичной кладки. Тогда причиной разрушения дома была названа его неправильная эксплуатация, в том числе самовольные врезки к системам канализации и водопровода. На восстановление стены было потрачено около 4 млн. рублей.

Заключением межведомственной комиссии от 1 декабря 2015 года дом №10 на улице Кулибина в Пензе был признан аварийным и подлежащим сносу.

После очередного обрушения кирпичной кладки 3 апреля 2018 года в Пензе был введен режим чрезвычайной ситуации.

Жильцы покинули разрушающийся дом, часть из них временно будет жить в санатории.

Прокуратура требует от мэрии Пензы документально установить разумные сроки расселения дома, чтобы у людей появилось право на получение постоянного жилья.