На улице Кривозерье в Пензе завершено строительство сетей ливневой канализации ЖКХ

Пенза, 3 июня 2018. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев оценил результаты работы по строительству сетей ливневой канализации на улице Кривозерье в воскресенье, 3 июня.

Фото: Penza-gorod.ru

«Перед нами стояла важная задача — увеличение производительности ливневой канализации в части отвода воды не только с территорий домов, но и с проезжей части, которая в этом году ремонтируется по программе «Безопасные и качественные дороги», и такая техническая возможность тоже была найдена», — отметил он

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, в настоящее время объект функционирует в части накопления воды. Завершаются пусконаладочные работы насосного оборудования, благодаря которому ливневые стоки будут очищаться, а впоследствии — отводиться в естественный водоприемник.

Специалистам предстоит восстановить благоустройство территории рядом с очистной станцией.

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Ранее в мэрии поясняли, что строительство сетей ливневой канализации на улице Кривозерье было включено в муниципальную программу «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015–2020 годы» по решению суда.

Согласно данным портала госзакупок, соответствующий муниципальный контракт был заключен еще 13 сентября 2016 года. Свои подписи под документом поставили Светлана Круглова, занимавшая на тот момент должность начальника городского управления капитального строительства, и директор ООО «АлексСтрой» Алексей Савичев.

Цена контракта составила 11 млн. 667 тыс. 340 рублей, при этом 1,4 млн. рублей было предусмотрено на 2016 год, а оставшаяся сумма — на 2017-й.

Завершить работы предполагалось до 31 июля 2017 года.