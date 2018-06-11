Поврежденный взрывом газа дом в Пензе намечено отремонтировать за две недели ЖКХ

Пенза, 11 июня 2018. PenzaNews. Ремонт дома №27 на улице Крупской в Пензе, на третьем этаже которого вечером 10 июня произошел взрыв газа, планируется провести в течение двух недель. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: Penza-gorod.ru

На месте происшествия всю ночь дежурили сотрудники МЧС, правоохранительных органов и администрации Октябрьского района Пензы. Около 6.30 к ним присоединился мэр Виктор Кувайцев.

Начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Пензы Алексей Михайлов доложил ему оперативную обстановку на 6.00. Заместитель главы администрации Октябрьского района города Людмила Коломыцева отчиталась о мерах, принятых для обеспечения нуждающихся всем необходимым.

Глава администрации города поручил своему заместителю Магомеду Агамагомедову выехать на место с представителем ООО «Фундамент».

«Эксперты компании должны оценить состояние дома на текущий момент, определить сумму, необходимую для восстановления конструкций стен и балкона к 10.00, и сегодня же приступить к восстановительным работам. Ремонт дома необходимо провести в кратчайшие сроки», — пояснил Виктор Кувайцев.

Он поручил также директору МУП «Пензадормост» Юрию Парастаеву приступить к уборке строительного мусора у подъезда и эвакуировать бесхозный автомобиль, дал задание управляющей компании заняться восстановлением остекления в подъезде и квартирах.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», взрыв газа произошел в квартире №28 на третьем этаже четырехэтажного кирпичного жилого дома №27 на улице Крупской в Пензе около 19.55 воскресенья, 10 июня.

Жильцы дома вызвали специалиста АО «Метан», когда почувствовали запах газа на лестничной клетке. По предварительным данным, взрыв произошел, когда специалист был на пороге квартиры, то есть до начала работ.

С травмами мужчина был госпитализирован. Он прооперирован, состояние пациента оценивается как стабильное.

Пострадавших среди жильцов нет, они были экстренно эвакуированы. Людям пришлось переночевать у родных и знакомых или в пункте временного размещения.

В угловой квартире, где произошел взрыв, выбиты стекла, частично разрушены перегородки. Повреждены две соседние квартиры.

В связи с ЧП в Пензе введен режим повышенной готовности.