В Пензе расселят квартиры в поврежденной части дома, где взорвался газ ЖКХ

Пенза, 11 июня 2018. PenzaNews. Квартиры с первого до четвертого этажа угловой части дома №27, которая повреждена в результате произошедшего накануне взрыва бытового газа, будут расселены.

Фото: Pgduma.ru

Наибольший ущерб нанесен помещениям, расположенным по стояку, примыкающему к торцевой стене. Когда их жильцы вывезут личные вещи, там установят опорные рамы.

Всем нуждающимся во временном жилье предоставлена возможность проживания в муниципальном маневренном фонде, сообщает пресс-служба мэрии.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», взрыв газа произошел в квартире №28 на третьем этаже четырехэтажного кирпичного жилого дома №27 на улице Крупской в Пензе около 19.55 воскресенья, 10 июня.

Жильцы дома вызвали специалиста АО «Метан», когда почувствовали запах газа на лестничной клетке. По предварительным данным, взрыв произошел, когда специалист был на пороге квартиры, то есть до начала работ.

С травмами мужчина был госпитализирован. Он прооперирован, состояние пациента оценивается как стабильное.

Пострадавших среди жильцов нет, они были экстренно эвакуированы. Людям пришлось переночевать у родных и знакомых или в пункте временного размещения.

В угловой квартире, где произошел взрыв, выбиты стекла, частично разрушены перегородки. Повреждены соседние квартиры.

В связи с ЧП в Пензе введен режим повышенной готовности. Намечен план по ремонту здания.