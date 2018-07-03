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Вопрос о долгах МКП «Теплоснабжение Пензы» обсудят на встрече с Денисом Паслером

13:20 | 03.07.2018 | ЖКХ

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Пенза, 3 июля 2018. PenzaNews. Задолженность МКП «Теплоснабжение города Пензы» перед ПАО «Т Плюс» станет одной из главных тем рабочей встречи с председателем правления холдинга Денисом Паслером, которая намечена на текущую неделю. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

Вопрос о долгах МКП «Теплоснабжение Пензы» обсудят на встрече с Денисом Паслером

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Для выполнения необходимого комплекса мероприятий [по подготовке к предстоящему отопительному сезону] рассматривается ряд предложений, в числе которых отсрочка взысканий по сложившейся перед ПАО «Т Плюс» задолженности и ремонт теплосетей в рамках комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории Пензы», — пояснил он.

Глава администрации города отметил, что окончательное решение будет принято по итогам предстоящей встречи.

«В любом случае работы по подготовке теплосетей к проведению отопительного сезона будут продолжаться в штатном режиме, независимо от результатов нынешних переговоров с руководством ПАО «Т Плюс», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», к 1 июля 2018 года задолженность МКП «Теплоснабжение города Пензы» перед группой «Т Плюс» достигла 1,4 млрд. рублей, что составляет более 79% от суммы долга всех категорий потребителей на территории муниципалитета за тепловую энергию.

При этом на расчетные счета МКП наложен арест, поступающие средства списываются на погашение задолженности. Так, за январь–апрель включительно принудительно оплачено 502 млн. рублей.

Долги МКП «Теплоснабжение города Пензы» также стали препятствием для акционирования муниципального предприятия, сроки которого неоднократно переносились: судебный пристав наложил запрет на совершение регистрационных действий в отношении юрлица.

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