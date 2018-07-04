Кувайцев, Ванин и Журавлев обсудили ремонт сетей и долги МКП «Теплоснабжение Пензы» ЖКХ

Пенза, 4 июля 2018. PenzaNews. Проблемы, возникающие с подготовкой теплосетей Пензы к предстоящему отопительному сезону, стали одной из главных тем рабочей встречи мэра Виктора Кувайцева, директора филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Андрея Ванина и технического директора АО «Т Плюс теплосеть Пенза» Василия Журавлева, состоявшейся в городской администрации в среду, 4 июля.

Фото: Penza-gorod.ru

Также были затронуты такие темы, как предстоящее укрепление плотины, восстановление благоустройства на тех участках, где проводился ремонт сетей, и задолженность МКП «Теплоснабжение города Пензы», которая, по последним данным, составляет 1,4 млрд. рублей.

По мнению Виктора Кувайцева, выход из сложившейся ситуации есть.

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«Мы все понимаем, что МКП «Теплоснабжение» — сетевая компания, необходимое звено в работе «Т Плюс теплосеть Пенза». Сейчас город изыскивает денежные средства для обеспечения ее деятельности. При этом, и Вы об этом тоже знаете, долг складывался на протяжении ряда лет. Ситуация сложная, но это не мешает нам сохранять добрые взаимоотношения и вместе найти приемлемый для всех выход из сложившейся ситуации», — цитирует мэра пресс-служба городской администрации.

О каких-либо конкретных достигнутых договоренностях не сообщается.

Ранее стало известно, что вопрос о задолженности МКП «Теплоснабжение города Пензы» перед ПАО «Т Плюс» планируется обсудить на встрече с председателем правления холдинга Денисом Паслером, которая должна состояться на текущей неделе.