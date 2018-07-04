EN
02:22:48 Четверг, 5 июля
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Кувайцев, Ванин и Журавлев обсудили ремонт сетей и долги МКП «Теплоснабжение Пензы»

20:55 | 04.07.2018 | ЖКХ

Печать

Пенза, 4 июля 2018. PenzaNews. Проблемы, возникающие с подготовкой теплосетей Пензы к предстоящему отопительному сезону, стали одной из главных тем рабочей встречи мэра Виктора Кувайцева, директора филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Андрея Ванина и технического директора АО «Т Плюс теплосеть Пенза» Василия Журавлева, состоявшейся в городской администрации в среду, 4 июля.

Кувайцев, Ванин и Журавлев обсудили ремонт сетей и долги МКП «Теплоснабжение Пензы»

Фото: Penza-gorod.ru

Также были затронуты такие темы, как предстоящее укрепление плотины, восстановление благоустройства на тех участках, где проводился ремонт сетей, и задолженность МКП «Теплоснабжение города Пензы», которая, по последним данным, составляет 1,4 млрд. рублей.

По мнению Виктора Кувайцева, выход из сложившейся ситуации есть.

Читайте также

Вопрос о долгах МКП «Теплоснабжение Пензы» обсудят на встрече с Денисом Паслером

«Мы все понимаем, что МКП «Теплоснабжение» — сетевая компания, необходимое звено в работе «Т Плюс теплосеть Пенза». Сейчас город изыскивает денежные средства для обеспечения ее деятельности. При этом, и Вы об этом тоже знаете, долг складывался на протяжении ряда лет. Ситуация сложная, но это не мешает нам сохранять добрые взаимоотношения и вместе найти приемлемый для всех выход из сложившейся ситуации», — цитирует мэра пресс-служба городской администрации.

О каких-либо конкретных достигнутых договоренностях не сообщается.

Ранее стало известно, что вопрос о задолженности МКП «Теплоснабжение города Пензы» перед ПАО «Т Плюс» планируется обсудить на встрече с председателем правления холдинга Денисом Паслером, которая должна состояться на текущей неделе.

Загрузка...
Читайте также
Суд обязал «РЖД» обеспечить пожарную безопасность на Пензе-I Делегация из Башкирии изучит пензенский опыт работы с пожилыми и инвалидами
«МегаФон» предложил бизнесу «Цифровой подбор линейного персонала» Под Пензой полицейские помогли спасти 11-летнего мальчика, укушенного змеей
В Пензе подрядчиков призвали сократить время между фрезеровкой и асфальтированием дорог Белозерцев и Сахненко обсудили развитие предприятий, работающих в сфере радиоэлектроники
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама