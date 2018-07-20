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В Пензенской области утверждена программа обращения с отходами на 2018–2027 годы

12:17 | 20.07.2018 | ЖКХ

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Пенза, 20 июля 2018. PenzaNews. Региональная программа «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Пензенской области на 2018–2027 годы» утверждена региональным правительством.

В Пензенской области утверждена программа обращения с отходами на 2018–2027 годы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ее ответственным исполнителем назначено министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

В качестве соисполнителей числятся два региональных управления — ЖКХ и гражданской защиты населения, по регулированию тарифов и энергосбережению, а также осуществляющие деятельность по обращению с ТКО юрлица и органы местного самоуправления.

Ожидается, что принятие документа позволит создать в регионе эффективную систему обращения с отходами.

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Общий объем финансирования составит за 10 лет около 2,9 млрд. рублей, при этом на 2018 год бюджетные ассигнования не предусмотрены.

С помощью программы, которая принята в рамках так называемой «мусорной реформы», намечено добиться следующих результатов: к 2027 году довести долю утилизированных и обезвреженных отходов до 41%, а тех, которые направляются на утилизацию, уменьшить до 33%.

Кроме того, к 2021 году доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе ТКО, принятых на обработку, должна составлять 18%.

Помимо этого, поставлена задача к 2022 году в Пензенской области ввести в эксплуатацию 24 объекта по обращению с отходами — 15 мусороперегрузочных станций общей мощностью 124 тыс. тонн в год; шесть сортировочных комплексов общей мощностью 603,9 тыс. тонн в год и три полигона общей вместимостью почти 8 млн. тонн. Предусмотрена также модернизация трех действующих полигонов.

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В 2019 году в России должна начать функционировать новая система обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными.

Она будет реализовываться регионами на основе территориальных схем обращения с ТКО, которые включают в себя информацию обо всех источниках образования мусора, его количестве, а также объектах обработки, утилизации, сжигания и размещения и также устанавливают целевые показатели по вторичной переработке.

Услугу по обращению с отходами будут оказывать компании, получившие статус регионального оператора. Им предстоит заключить договоры с собственниками ТКО, которые образуются и места сбора которых находятся в зоне деятельности данной организации.

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