«Экопром» стал регоператором по обращению с ТКО еще и на западе Пензенской области ЖКХ

Пенза, 31 июля 2018. PenzaNews. Нижегородская фирма «Экопром» (входит в группу компаний «Мехуборка»), которая ранее уже стала региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в восточной части Пензенской области, получила данный статус и в западной зоне, объединяющей Земетчинский, Нижнеломовский, Пачелмский, Наровчатский, Башмаковский, Спасский и Вадинский районы.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Заявка данной организации стала единственной, поданной в ходе соответствующего конкурсного отбора, проводившегося управлением ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области. Она была признана соответствующей требованиям.

23 июля между управлением ЖКХ и гражданской защиты населения региона и ООО «Экопром» было подписано соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории западной зоны.

По его условиям, регоператор будет работать в соответствии с постановлением облправительства от 15 декабря 2016 года №630 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Пензенской области» по регулируемым тарифам, устанавливаемым региональным управлением по регулированию тарифов и энергосбережению.

Статус регионального оператора присвоен организации с момента вступления в силу данного соглашения сроком на 10 лет.

Она должна начать осуществлять деятельность по обращению с ТКО с установленной даты применения тарифа на услуги регоператора, но не позднее, чем с 1 января 2019 года.

Читайте также

Сердобская фирма «Вторма+» стала регоператором по обращению с ТКО в южной части региона

По словам представителя компании «Экопром» Алены Чубиковой, руководством фирмы принято решение открыть филиал в регионе.

«Поскольку организация будет действовать на территории Пензенской области, чтобы перечислять налоговые платежи от нашей деятельности в местный бюджет, было принято решение зарегистрировать в регионе филиал», — цитирует Алену Чубикову пресс-служба управления ЖКХ и гражданской защиты населения области.

Региональный оператор — юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственниками ТКО, которые образуются и места сбора которых находятся в зоне деятельности данной организации.