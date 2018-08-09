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Стартовал отбор регоператора по обращению с ТКО в северной зоне Пензенской области

16:52 | 09.08.2018 | ЖКХ

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Пенза, 9 августа 2018. PenzaNews. Управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области объявило конкурсный отбор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в северной зоне.

Стартовал отбор регоператора по обращению с ТКО в северной зоне Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно документации, в нее входят города Пенза и Заречный, а также Бессоновский, Иссинский, Лунинский, Мокшанский, Пензенский и Шемышейский районы.

К участникам предъявляется ряд требований. В частности, у них в наличии должна быть действующая лицензия на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещение отходов I–IV классов опасности.

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Прием заявок продлится по 28 августа включительно.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», региональный оператор — юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственниками ТКО, которые образуются и места сбора которых находятся в зоне деятельности данной организации.

К настоящему времени в Пензенской области регоператоры по обращению с ТКО определены в трех зонах из четырех.

В восточной и западной этот статус присвоен компании «Экопром» (входит в ГК «Мехуборка»), в южной — фирме «Вторма+».

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