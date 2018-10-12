Прокуратура помогла вернуть горячую воду в дом на улице Рахманинова в Пензе ЖКХ

Пенза, 12 октября 2018. PenzaNews. Прокуратура Октябрьского района Пензы помогла вернуть горячую воду в жилой дом №4В на улице Рахманинова.

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«Было установлено, что собственник тепловых сетей по указанному адресу — ООО Производственно-коммерческая фирма «Термодом» — не исполняет обязанность по устранению разрывов или аварий на них и не предпринимает достаточных мер по их передаче органам местного самоуправления или организации, эксплуатирующей теплосеть. Бездействие собственника сетей горячего водоснабжения неоднократно приводило к ненадлежащему обеспечению коммунальными услугами потребителей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что по результатам проверки генеральному директору ООО «ПКФ «Термодом» Рафику Ибрагимову было внесено представление об устранении нарушений.

«Оно рассмотрено и удовлетворено. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Повреждения сети горячего водоснабжения устранены. Мероприятия по опрессовке системы отопления проведены, пуск тепла осуществлен», — отметила собеседница агентства.