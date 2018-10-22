EN
14:38:20 Понедельник, 22 октября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Железнодорожном районе Пензы восстановлено водоснабжение

09:59 | 22.10.2018 | ЖКХ

Печать

Пенза, 22 октября 2018. PenzaNews. Холодное водоснабжение восстановлено в Железнодорожном районе Пензы, где ранее 510 жилых домов попали в зону отключения в результате аварии на сетях. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС России по региону.

В Железнодорожном районе Пензы восстановлено водоснабжение. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Таким образом, по уточненным данным, без воды остаются жители 350 домов в Первомайском районе Пензы.

Так, холодного водоснабжения нет в Терновке и Гидрострое — на улицах Терновского, Перспективной, Рябова, Центральной, Пушанина, Ростовской, Сухумской, Петровской и Вадинской, в Междуречье и Тепличном — на улицах Мереняшева и Тепличной.

Кроме того, в зоне отключения остается Веселовка — улицы Зеленодольская, Мереняшева, Чебышева, Львовская, Вологодская, Орловская; Кривозерье — улицы Кривозерье, Батайская, Бурмистрова, Черниговская и одноименные проезды, а также район Бригадирского моста — улицы Бийская, Ижевская и 40 лет Октября.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в зону аварийного отключения холодного водоснабжения из-за аварии на сетях в Терновке попали в общей сложности 860 домов в Первомайском и Железнодорожном районах Пензы.

Органы прокуратуры взяли под контроль соблюдение требований законодательства при ликвидации последствий аварии.

Загрузка...
Читайте также
Сводный отряд пензенской полиции отправился в командировку на Северный Кавказ До конца действия акции РСХБ «Хорошее начало!» осталось чуть более месяца
Стали известны обстоятельства гибели работника школы под Пензой Учителя из Никольска и Колышлея вышли в финал конкурса «Растим гражданина»
Жители Пензенской области смогут без записи попасть к неврологу В Пензе 25 октября пройдет форум областной прокуратуры
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама