В Железнодорожном районе Пензы восстановлено водоснабжение ЖКХ

Пенза, 22 октября 2018. PenzaNews. Холодное водоснабжение восстановлено в Железнодорожном районе Пензы, где ранее 510 жилых домов попали в зону отключения в результате аварии на сетях. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС России по региону.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Таким образом, по уточненным данным, без воды остаются жители 350 домов в Первомайском районе Пензы.

Так, холодного водоснабжения нет в Терновке и Гидрострое — на улицах Терновского, Перспективной, Рябова, Центральной, Пушанина, Ростовской, Сухумской, Петровской и Вадинской, в Междуречье и Тепличном — на улицах Мереняшева и Тепличной.

Кроме того, в зоне отключения остается Веселовка — улицы Зеленодольская, Мереняшева, Чебышева, Львовская, Вологодская, Орловская; Кривозерье — улицы Кривозерье, Батайская, Бурмистрова, Черниговская и одноименные проезды, а также район Бригадирского моста — улицы Бийская, Ижевская и 40 лет Октября.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в зону аварийного отключения холодного водоснабжения из-за аварии на сетях в Терновке попали в общей сложности 860 домов в Первомайском и Железнодорожном районах Пензы.

Органы прокуратуры взяли под контроль соблюдение требований законодательства при ликвидации последствий аварии.