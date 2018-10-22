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Прокуратура взяла на контроль массовое отключение воды в Пензе

09:27 | 22.10.2018 | ЖКХ

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Пенза, 22 октября 2018. PenzaNews. Соблюдение требований законодательства при ликвидации последствий аварии на сетях в микрорайоне Терновка города Пензы, которая привела к массовому отключению холодного водоснабжения, находится на контроле органов прокуратуры. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Прокуратура взяла на контроль массовое отключение воды в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она пояснила, что, по информации ООО «Горводоканал», прорыв произошел на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 700 мм на пересечении улиц Терновского и Сухумской.

«Проводятся ремонтные работы», — уточнила собеседница агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в зону аварийного отключения холодного водоснабжения попали в общей сложности 860 домов в Первомайском и Железнодорожном районах Пензы.

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