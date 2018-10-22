Прокуратура взяла на контроль массовое отключение воды в Пензе ЖКХ

Пенза, 22 октября 2018. PenzaNews. Соблюдение требований законодательства при ликвидации последствий аварии на сетях в микрорайоне Терновка города Пензы, которая привела к массовому отключению холодного водоснабжения, находится на контроле органов прокуратуры. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она пояснила, что, по информации ООО «Горводоканал», прорыв произошел на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 700 мм на пересечении улиц Терновского и Сухумской.

«Проводятся ремонтные работы», — уточнила собеседница агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в зону аварийного отключения холодного водоснабжения попали в общей сложности 860 домов в Первомайском и Железнодорожном районах Пензы.