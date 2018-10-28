Расходы на устранение недостатков в домах в Заре намечено взыскать с «Сурского квартала» ЖКХ

Пенза, 28 октября 2018. PenzaNews. МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» обратилось в суд с иском к ООО «Сурский квартал» о взыскании более 11 млн. рублей убытков в связи с расходами на устранение недостатков в многоквартирных домах, построенных компанией в микрорайоне Заря в рамках реализации программы расселения аварийного и ветхого жилья в соответствии с муниципальным контрактом от 28 января 2015 года.

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Исковое заявление принято Арбитражным судом Пензенской области к производству 18 октября.

Предварительное заседание назначено на 7 ноября.

Одновременно УКС Пензы обратился с заявлением об обеспечении иска посредством запрещения «Сурскому кварталу» производить взыскание с управления капстроительства задолженности по другому муниципальному контракту от 26 декабря 2014 года на возведение здания детсада в районе улицы Измайлова.

Однако суд обратил внимание на тот факт, что истец просил принять обеспечительные меры в отношении обязательства, не являющегося предметом дела. Предположительно, это было сделано для того, чтобы стороны в будущем провели зачет встречных требований по разным обязательствам. Вместе с тем 2 ноября 2017 года ООО «Сурский квартал» было признано несостоятельным (банкротом), и зачеты встречных требований не могут быть рассмотрены в обычном порядке.

С учетом этих обстоятельств суд не нашел оснований для удовлетворения заявления об обеспечении иска.

Муниципальный контракт на выполнение полного комплекса работ по строительству в Пензе жилья для граждан, расселяемых из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, был заключен с ООО «Сурский квартал» 28 января 2015 года.

Изначально его цена составляла 978 млн. 487 тыс. 768 рублей 50 копеек.

Во время действия контракта сторонами дважды вносились изменения в части увеличения объемов работ и цены.

В соответствии с дополнительным соглашением от 14 апреля 2015 года, она была увеличена до 1 млрд. 5 млн. 538 тыс. 171 рубля, а затем — 23 июня 2016 года — до 1 млрд. 20 млн. 908 тыс. 320 рублей.

В итоге компания «Сурский квартал» построила по контракту жилье общей площадью около 35 тыс. кв. метров.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», после переселения граждан из аварийного и ветхого жилья в новых домах, построенных в микрорайоне Заря города Пензы, началась деформация конструкций. В квартирах и местах общего пользования появились трещины.

На основании обращения городского управления капитального строительства Пензенский государственный университет архитектуры и строительства (ПГУАС) подготовил предварительное заключение по результатам обследования жилого дома №110 на улице Новоселов, где деформации наиболее заметны. В соответствии с ним, угроза обрушения здания отсутствует. Стены дома предлагается укрепить арматурными сетками, а трещины внутри заделать специальным раствором.

28 октября стало известно, что по факту некачественного строительства многоквартирных жилых домов в Заре возбуждено уголовное дело. Изъята проектная и техническая документация. Следователям предстоит выяснить, на каком этапе строительства были допущены нарушения.