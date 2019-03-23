В Кузнецке состоялось рейтинговое голосование за проекты благоустройства
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Кузнецк, 23 марта 2019. PenzaNews. Рейтинговое голосование по отбору общественной территории для включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области» состоялось в минувшую пятницу, 22 марта.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
На него было вынесено шесть объектов.
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В их числе — четыре сквера: на территории бывшего водозабора на улице Осипенко, между домами №1 на улице Белинского и №1 на улице Приборостроителей, на пересечении улиц Стекловской и Белинского, а также около перекрестка улиц Стекловской и Кирова.
Кроме того, жителям предлагалось проголосовать за создание спортивно-игровой площадки на улице Свердлова или благоустройство пешеходной зоны по периметру детской больницы.
Общественная комиссия подведет итоги голосования 27 марта.
Территория, набравшая наибольшее количество голосов, будет благоустроена в 2020 году, сообщает пресс-служба администрации Кузнецка.