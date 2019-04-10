В 13 сельсоветах Мокшанского района выявлены нарушения в сфере обращения с ТКО ЖКХ

Мокшан, 10 апреля 2019. PenzaNews. Прокуратура Мокшанского района Пензенской области выявила нарушения законодательства об обращении с твердыми коммунальными отходами (ТКО), допущенные органами местного самоуправления.

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«13 администраций сельсоветов Мокшанского района не исполняют установленные федеральным законодательством полномочия по обращению с ТКО. Ими не утверждены схемы размещения площадок накопления твердых коммунальных отходов, не созданы такие места, не ведутся их реестры», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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По ее словам, в январе 2019 года прокурор Мокшанского района Захар Лавриненко направил предложения о включении в планы работы комитетов местного самоуправления поселений вопросов о закреплении соответствующих полномочий.

«Несмотря на это, изменения в планы работ внесены лишь в четырех сельсоветах, а уполномоченный орган местного самоуправления закреплен только в Мокшане. По результатам проверки главам администраций сельсоветов прокурор внес 13 представлений, которые находятся на рассмотрении», — пояснила собеседница агентства.