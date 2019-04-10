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Юрий Ильин подверг критике ход работ по благоустройству дворов в Пензе

18:56 | 10.04.2019 | ЖКХ

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Пенза, 10 апреля 2019. PenzaNews. Заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин подверг критике ход работ по благоустройству дворовых территорий.

Юрий Ильин подверг критике ход работ по благоустройству дворов в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В Пензе идет месячник по благоустройству, но в отношении внутридворовых территорий динамики работ не видно», — сказал он в ходе заседания штаба по благоустройству, на которое были приглашены руководители управляющих компаний, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов и ресурсоснабжающих организаций.

Говоря о ликвидации последствий земляных работ, вице-мэр напомнил, что ресурсоснабжающим компаниям была поставлена задача решить этот вопрос до 15 апреля.

«У МУП «Пензадормост» работает асфальтобетонный завод, но от вас до сих пор нет ни одной заявки», — добавил Юрий Ильин.

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Он также напомнил о проведении конкурсов «Лучший дворник» и «Лучший двор», в рамках которых предусмотрен призовой фонд.

Как сообщает пресс-служба мэрии, также на заседании затрагивались вопросы, связанные с завершением отопительного сезона.

9 апреля в ходе совещания в администрации Пензы мэр Виктор Кувайцев поручил специалистам городского управления ЖКХ помочь представителям управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК организовать субботники во дворах.

По его словам, для этого необходимо составить график проведения мероприятий по благоустройству территорий вблизи многоквартирных домов и проинформировать об этом жителей, чтобы они смогли спланировать время и при желании внести свой вклад в наведение чистоты и порядка.

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