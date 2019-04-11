В Пензе чиновники выйдут на уборку ЖКХ

Пенза, 11 апреля 2019. PenzaNews. Сотрудники администрации Пензы внесут свой вклад в благоустройства города после зимы. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

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По его словам, они присоединятся к мероприятиям по очистке улиц от мусора в предстоящую пятницу, 12 апреля.

«Наши учреждения, закрепленные за районами, сотрудники администрации города проведут работы на тех городских территориях, которые еще нуждаются в очистке», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 20 марта по 30 апреля в Пензе проходит месячник по благоустройству.

9 апреля в ходе совещания в администрации Пензы мэр Виктор Кувайцев поручил специалистам городского управления ЖКХ помочь представителям управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК организовать субботники во дворах. По его словам, для этого необходимо составить график проведения мероприятий по благоустройству территорий вблизи многоквартирных домов и проинформировать об этом жителей, чтобы они смогли спланировать время и при желании внести свой вклад в наведение чистоты и порядка.

11 апреля Виктор Кувайцев также выступил с инициативой проведения в разных районах Пензы акций по благоустройству общественных территорий, пользующихся популярностью у жителей.