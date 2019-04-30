Иван Белозерцев назвал износ сетей актуальной проблемой пензенского ЖКХ ЖКХ

Пенза, 30 апреля 2019. PenzaNews. Износ сетей остается актуальной для жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области проблемой. Такое мнение выразил губернатор Иван Белозерцев.

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«В прошлом году на модернизацию мы выделили более 90 млн. рублей, на 50 млн. рублей больше уровня 2017 года. В реализации мероприятий участвовали 119 муниципальных образований, отремонтировано 155 объектов. Бесперебойное и качественное водоснабжение получили свыше 95 тыс. человек», — сказал он, выступая с отчетом о результатах деятельности правительства Пензенской области за 2018 год в ходе 20-й очередной сессии Законодательного собрания региона во вторник, 30 апреля.

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Губернатор уточнил, что в 2019 году на строительство и ремонт 95 объектов водоснабжения и водоотведения выделено 100 млн. рублей из областного бюджета и 30 млн. рублей — из местных.

«Также в прошлом году 99 муниципалитетов приняли участие в программе совершенствования уличного освещения. На улицах появилось 2,7 тыс. новых световых опор, но мы понимаем, что это лишь начало работы. Некоторые села по-прежнему погружены в темноту, и это проблема, которую нужно решать», — отметил Иван Белозерцев.

Он добавил, что особые задачи стоят по развитию государственно-частного партнерства в сфере ЖКХ.

«В 2018 году заключено девять концессионных соглашений на сумму 1,4 млрд. рублей», — напомнил глава региона.