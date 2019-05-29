Мэр Пензы назвал тревожной ситуацию с обеспечением города водой ЖКХ

Пенза, 29 мая 2019. PenzaNews. Ситуация с обеспечением Пензы водой вызывает тревогу. Такое мнение высказал глава администрации города Виктор Кувайцев.

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«У нас в мае высветилась тревожная ситуация по обеспечению города водой. Мы с коллегами выезжали на водозабор, когда один из насосов вышел из строя. […] Она тревожна тем, что оборудование установлено еще со времен, когда водозабор монтировался, ремонтировалось, но не обновлялось», — сказал он в ходе совещания в мэрии в среду, 29 мая.

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Главный управляющий директор ООО «Горводоканал» Сергей Ивенков отметил, что было проведено обследование оборудования.

«Вызвана подрядная организация. Вчера было проведено второе совещание и досогласовано техническое задание на ремонт. Конкурсная документация будут готова до пятницы на текущей неделе. Размещение конкурса сделаем до середины следующей недели. Стоимость уточнили, […] она будет 4 млн. 517 тыс. рублей», — пояснил он.

Сергей Ивенков добавил, что подрядная организация готова приступить к работам в течение трех недель, ремонт займет около двух.

Руководитель организации отметил, что на жителях работа не отразится, поскольку на станции есть резервные мощности.