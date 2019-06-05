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В Пензе до конца года разместят мусорную площадку c измельчителем дерева и камерами

12:20 | 05.06.2019 | ЖКХ

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Пенза, 5 июня 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил в качестве пилотного проекта до конца 2019 года установить первую контейнерную площадку нового образца, оснащенную измельчителем древесины и видеонаблюдением.

В Пензе до конца года разместят мусорную площадку c измельчителем дерева и камерами

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Нам надо идти по пути, чтобы наши площадки были цивилизованными. У нас есть предложение от Октябрьского района. В виде пилотного проекта давайте его реализуем. Это современная контейнерная площадка, как ее видят специалисты, с хорошей территорией — территория достаточно просторная, свободная, для того чтобы там можно было контейнеры и для раздельного сбора разместить», — сказал он в ходе совещания в мэрии в среду, 5 июня.

Глава администрации Пензы поручил подготовить техническое задание, сделать проектно-сметную документацию и оборудовать площадку до конца 2019 года.

«Она будет с хорошими подходами, с входами и въездами. […] Обязательно она должна быть освещена и снабжена видеонаблюдением. Такая площадка по той смете, которую мне коллеги показали, будет стоить около 500 тыс. [рублей] полноценно», — отметил мэр.

Виктор Кувайцев добавил, что на ее территории надо обязательно предусмотреть измельчитель древесины.

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«Такие установки есть — они могут быть мобильными, могут быть стационарными. Мы говорим сейчас о той установке, которую можно применять для измельчения тех кустов, которые несут на контейнерные площадки. Их достаточно много. Это связано не только с месячниками [по благоустройству] и субботниками, это происходит периодически. Скажем, измельчив какой-то объем на одной территории, можно перемещать этот измельчитель на другую территорию», — пояснил он.

Мэр уточнил, что главы районов должны определиться, сколько таких площадок необходимо, особенно в плотной застройке.

«Такой проект нам необходимо реализовать, иначе мы в городе так и будем иметь местечковый сбор не только крупногабаритных, но и строительных материалов и всего остального, потому что мы не видим, кто что несет и везет на эти площадки и, соответственно, не знаем, с кого что спросить можно», — сказал Виктор Кувайцев.

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