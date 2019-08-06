Субподрядчик должен устранить недостатки в 22 квартирах дома на улице Новоселов в Заре ЖКХ

Пенза, 6 августа 2019. PenzaNews. Общество с ограниченной ответственностью «Клиотек», находящееся в Москве, должно устранить недостатки в 22 квартирах дома №115 на улице Новоселов в Пензе. Это следует из решения Арбитражного суда Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Дом был построен по программе расселения аварийного жилья в рамках муниципального контракта от 28 января 2015 года, заключенного между департаментом ЖКХ Пензы и ООО «Сурский квартал». Впоследствии права муниципального заказчика перешли к МКУ «Управление капитального строительства города Пензы».

Согласно материалам дела, в целях исполнения контракта «Сурский квартал» как генеральный подрядчик 1 октября 2015 года заключил договор субподряда с ООО «СК «ЗемСтройИнвест». Позднее данная организация прекратила свою деятельность. Ее правопреемником стала компания «Клиотек», которая выполнила предусмотренные договором субподряда работы, гарантировав их качество в течение 60 месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию, то есть с 25 декабря 2015 года.

Во время гарантийного срока был выявлен ряд недостатков.

Комиссия в составе представителей муниципального заказчика и управляющей компании в акте от 21 августа 2018 года зафиксировала различные дефекты. В их числе — трещины, грибок на стенах, неработающая вентиляция, мокнущие окна и другие. В адрес ООО «Клиотек» были направлены досудебные претензии, но они не дали результата.

Изучив все обстоятельства, 3 июня 2019 года суд понудил общество с ограниченной ответственностью в месячный срок с даты вступления решения в законную силу устранить недостатки подрядных работ, выполненных на объекте по адресу: Пенза, улица Новоселов, 115.

Кроме того, суд решил взыскать с фирмы «Клиотек» в пользу ООО «Сурский квартал» судебную неустойку на случай неисполнения решения в установленный срок в размере 5 тыс. рублей за каждый день просрочки, но не более 1 млн. рублей в общей сумме.

Вместе с тем с 6 июня 2019 года завершено конкурсное производство в отношении компании «Сурский квартал», которая 2 ноября 2017 года была признана несостоятельной (банкротом).

По имеющимся данным, до этого были подготовлены договоры уступки прав требования по гарантийным обязательствам в количестве восьми штук. Согласно этим документам, ООО «Сурский квартал» переуступил «Управлению капитального строительства города Пензы» права требования по гарантийным обязательствам по договорам субподряда, заключенным с ООО «ЗемСтройИнвест».

В связи с этим УКС обратился в Арбитражный суд Пензенской области с заявлением о замене взыскателя в деле об устранении недостатков в доме №115 на улице Новоселов. Заседание, на котором будет рассмотрен данный вопрос, назначено на 14 августа.

Читайте также

Иван Белозерцев поручил ускорить темпы строительства социально значимых объектов в Пензе

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», стоимость работ по строительству в микрорайоне Заря города Пензы многоквартирных домов для граждан, расселяемых из аварийного и ветхого жилья, составляла более 1 млрд. рублей.

После переселения началась деформация конструкций. В квартирах и местах общего пользования появились трещины.

В октябре 2018 года в связи с этим было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В его рамках следователи выясняют, на каком этапе строительства были допущены нарушения.

В декабре было возбуждено еще одно уголовное дело — по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность». По данным следствия, должностные лица департамента ЖКХ Пензы и УКСа не исполнили свои обязанности при осуществлении контроля за возведением домов. При отсутствии оснований для их ввода в эксплуатацию были подписаны соответствующие разрешения.