В Пензе направят 14 млн. рублей на строительство сетей водоснабжения в новом микрорайоне ЖКХ

Пенза, 30 августа 2019. PenzaNews. 14 млн. 245 тыс. рублей будет направлено в 2019 году на строительство сетей водоснабжения в микрорайоне №7 третьей очереди жилого района Арбеково. Соответствующее изменение в бюджет Пензы на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов внесено в ходе 60-й очередной сессии гордумы в пятницу, 30 августа.

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Как пояснила начальник финансового управления города Ольга Завьялкина, бюджетные ассигнования на эти цели увеличены по ходатайству управления градостроительства и архитектуры.

Она уточнила, что контракт на соответствующие работы, как ожидается, заключит МКУ «Управление капитального строительства города Пензы».

Также депутаты поддержали увеличение на 36 млн. рублей запланированных на 2021 год расходов, связанных с предстоящей реконструкцией фонтана на улице Московской.