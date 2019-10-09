Кузнецк получит более 17 млн. рублей на расселение аварийного жилья ЖКХ

Кузнецк, 9 октября 2019. PenzaNews. Фонд содействия реформированию ЖКХ перечислит Пензенской области более 17 млн. рублей на переселение граждан из аварийного жилья.

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Как сообщает пресс-служба департамента внешних коммуникаций и связей с общественностью госкорпорации, соответствующее решение принято по итогам рассмотрения реестров контрактов на покупку квартир в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», одной из задач которого является устойчивое сокращение аварийного фонда в регионах.

По информации управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области, выделенные фондом денежные средства предназначены для города Кузнецка.

Согласно последним данным, в общей сложности Фонд реформирования содействия ЖКХ направил в субъекты РФ почти 3 млрд. рублей по реестрам контрактов на переселение граждан из аварийного фонда по этапу 2019–2020 годов.