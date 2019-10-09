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Кузнецк получит более 17 млн. рублей на расселение аварийного жилья

11:11 | 09.10.2019 | ЖКХ

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Кузнецк, 9 октября 2019. PenzaNews. Фонд содействия реформированию ЖКХ перечислит Пензенской области более 17 млн. рублей на переселение граждан из аварийного жилья.

Кузнецк получит более 17 млн. рублей на расселение аварийного жилья. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба департамента внешних коммуникаций и связей с общественностью госкорпорации, соответствующее решение принято по итогам рассмотрения реестров контрактов на покупку квартир в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», одной из задач которого является устойчивое сокращение аварийного фонда в регионах.

По информации управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области, выделенные фондом денежные средства предназначены для города Кузнецка.

Согласно последним данным, в общей сложности Фонд реформирования содействия ЖКХ направил в субъекты РФ почти 3 млрд. рублей по реестрам контрактов на переселение граждан из аварийного фонда по этапу 2019–2020 годов.

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