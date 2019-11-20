После ЧП в Пензе ОНФ предложил провести в стране ЖКХ-аудит ЖКХ

Пенза, 20 ноября 2019. PenzaNews. Эксперты Общероссийского народного фронта призвали представителей профильных министерств и ведомств провести по всей стране большой аудит жилищно-коммунального хозяйства в связи с трагедией на улице Аустрина в Пензе, где из-за дефекта на теплотрассе размыло грунт и автомобиль провалился в яму с горячей водой, в результате чего погибли два человека.

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«Эта трагедия должна послужить началом большого ЖКХ-аудита по всей стране», — заявила эксперт ОНФ по жилищно-коммунальному хозяйству, глава координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Юлия Белехова.

Она отметила, что в тариф заложены расходы на ремонт и замену сетей, поэтому потребители, по сути, каждый месяц перечисляют денежные средства на эти цели.

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«Но кто проверяет выполнение работ, сколько фактически труб заменено и насколько качественно? И кто вернет деньги потребителям, если фактически в соответствии с планом ремонт не выполнен? Кто установит факт невыполнения? Никто. Сейчас именно на это должны обратить внимание профильные министерства и ведомства и системно установить контроль за использованием средств жителей», — пояснила эксперт.

Как сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта, в настоящее время в национальные проекты включены мероприятия по реконструкции объектов в сфере водоснабжения и водоотведения, позволяющие проводить обновление инфраструктуры без увеличения тарифной нагрузки на население, а по модернизации тепловых источников и сетей — нет. В связи с этим представители ОНФ предложили, чтобы Минстрой России разработал и утвердил отдельную федеральную программу по ремонту теплосетей в регионах.