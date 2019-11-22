Прокуратура после ЧП в Пензе усомнилась в качестве экспертизы теплосетей ЖКХ

Пенза, 22 ноября 2019. PenzaNews. Представители прокуратуры усомнились в качестве экспертизы промышленной безопасности тепловых сетей на улице Аустрина в Пензе, где 19 ноября после порыва на трубе диаметром 500 мм автомобиль провалился в яму с горячей водой, в результате чего погибли два человека.

Фото: Penza.sledcom.ru

«В ходе экспертизы критические утончения стенок трубопровода обнаружены не были. Вместе с тем проведенной органами прокуратуры проверкой установлено, что толщина стенок в месте прорыва составляет от 2 до 4 мм, что не соответствует выводам экспертизы», — сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она пояснила, что по результатам проведенной проверки прокурор Октябрьского района Пензы Алексей Попов направил материалы в региональное подразделение Следственного комитета России для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 21 ноября министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев, выступая с докладом на заседании правительства России, уточнил, что теплотрасса на улице Аустрина в Пензе была введена в эксплуатацию в 1961 году, ремонт данного участка осуществлялся в 2005 году.

По словам главы Минстроя РФ, экспертиза промбезопасности теплосетей была проведена в 2018 году, гидравлические испытания — 19 июля 2019 года.