В голосовании по отбору общественной территории приняли участие около 46 тыс. пензенцев Общество

Пенза, 16 ноября 2019. PenzaNews. 45 тыс. 897 жителей Пензы приняли участие в голосовании по отбору общественной территории, которая будет благоустроена в 2020 году по программе формирования современной городской среды при финансовой поддержке из федерального бюджета. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

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«В настоящее время продолжается подсчет голосов», — пояснили в администрации города.

В пресс-службе добавили, что официальные результаты будут опубликованы в течение трех дней со дня голосования.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 15 ноября в Пензе состоялось голосование по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2020 году по программе формирования современной городской среды.

На выбор жителям было предложено более 40 объектов.

При этом если в предыдущие годы в бюллетене можно было отметить сразу несколько проектов для благоустройства, которые в итоге ранжировались в зависимости от числа набранных баллов, то теперь требовалось указать только один.

Глава администрации Пензы Андрей Лузгин и глава города Владимир Мутовкин приняли участие в голосовании на территории лицея современных технологий №2, где работала выездная счетная комиссия. Оба поддержали проект реконструкции Фонтанной площади, реализация которого была начата в октябре 2019 года.

