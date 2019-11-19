Реконструкцию Фонтанной площади в Пензе включат в программу формирования комфортной среды Общество

Пенза, 19 ноября 2019. PenzaNews. Большинство участников голосования по отбору в Пензе общественной территории, подлежащей благоустройству в 2020 году по программе формирования современной городской среды, поддержали проект реконструкции Фонтанной площади. Об этом сообщил мэр Андрей Лузгин.

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«Почти 46 тыс. пензенцев выразили свое мнение относительно той территории, которую нужно благоустраивать в первую очередь. Большинством голосов была выбрана наша Фонтанная площадь», — сказал он журналистам перед началом 25-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области во вторник, 19 ноября.

Андрей Лузгин уточнил, что за Фонтанную площадь проголосовали более 30 тыс. человек.

Глава администрации Пензы напомнил, что работы по реконструкции уже стартовали.

По его словам, в настоящее время они проводятся на деньги спонсоров и затрагивают непосредственно чашу фонтана.

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«Второй этап, который будет проходить в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды», мы начнем реализовывать уже в ноябре. Общая площадь благоустройства составит почти 1,5 га», — пояснил Андрей Лузгин.

Он добавил, что в августе 2020 года планируется завершить оба этапа и 1 сентября торжественно открыть обновленную Фонтанную площадь.

«Незатронутой пока останется часть, где находится «Кукушка», до «Высшей лиги». Надеемся, что мы позволим себе это отремонтировать на следующий год», — отметил мэр.

Андрей Лузгин сообщил, что около 2,5 тыс. человек поддержали проект благоустройства сквера вблизи дворца единоборств «Воейков».

Глава администрации города отметил, что также жители активно голосовали за территорию вблизи Арбековских прудов, которую в перспективе намечено привести в порядок при участии застройщиков.