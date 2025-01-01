Подведены итоги работы по расселению аварийного жилья в Пензенской области за 2019 год ЖКХ

Пенза, 10 марта 2020. PenzaNews. Начальник управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области Михаил Панюхин озвучил первые итоги реализации региональной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, реализация которой стартовала в 2019 году.

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Он напомнил, что программой, рассчитанной на период до 2025 года, предусмотрено расселить свыше 4 тыс. человек, проживающих в 142 аварийных многоквартирных домах площадью более 66 тыс. кв. метров, при этом каждый этап рассчитан на два календарных года.

«По этапу 2019–2020 годов должны быть расселены 585 человек из 6,6 тыс. кв. метров, расположенных на территории четырех муниципальных образований. Общий объем затрат составляет 360 млн. рублей», — отметил Михаил Панюхин в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона во вторник, 10 марта.

По его словам, в Кузнецке план 2019 года выполнен полностью, расселены 89 человек.

«В городе Сурске мероприятия по расселению и финансированию завершены в полном объеме, расселено 91,7 кв. метра. В Каменке по этапу 2019 года предполагается к расселению 49 кв. метров. В муниципальную собственность приобретено жилое помещение. Ведется работа с расселяемыми гражданами», — проинформировал начальник областного управления ЖКХ.

Михаил Панюхин уточнил, что в Пензе планируется расселить 492 человека из 255 жилых помещений площадью 6 тыс. 47 кв. метров.

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«29 декабря прошедшего года был заключен контракт на строительство двух многоквартирных домов со сроком завершения строительства 30 декабря 2020 года. Дополнительно по согласованию с гражданами расселены 59 жителей», — сказал он, пояснив, что этим людям предоставлено жилье за счет свободного муниципального фонда.

Михаил Панюхин обратил внимание на то, что 18 февраля правлением Фонда содействия реформированию ЖКХ был принят отчет региона о ходе реализации программы.

«Целевые показатели областью были достигнуты», — подчеркнул он.

Начальник управления сообщил, что по этапу 2020–2021 годов из средств фонда на реализацию программы намечено направить 192,6 млн. рублей, из которых в регион поступило 57,8 млн. рублей.

Говоря об имеющихся на данный момент проблемах, Михаил Панюхин пояснил, что в Пензе строительство одного из двух многоквартирных домов в рамках программы ведется с отставанием от графика.

Вместе с тем он выразил уверенность в том, что строители, которые завершают работы на другом объекте, «должны наверстать».