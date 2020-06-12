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В Пензенской области подготовят программу модернизации коммунальной инфраструктуры

10:42 | 12.06.2020 | ЖКХ

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Пенза, 12 июня 2020. PenzaNews. Долгосрочная программа модернизации коммунальной инфраструктуры должна быть разработана в Пензенской области. Такую задачу поставил губернатор Иван Белозерцев.

В Пензенской области подготовят программу модернизации коммунальной инфраструктуры. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«За прошедший год у нас было пять крупных аварий. Понятно, что проблема давняя и требует дорогостоящего решения, но его нужно искать вместе с собственниками сетей — частными компаниями и муниципалитетами», — сказал глава региона в ходе совещания, состоявшегося в областном правительстве по итогам рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным, прошедшей в режиме видеосвязи.

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, ответственным за формирование программы назначен зампред регионального правительства Дмитрий Семенов.

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