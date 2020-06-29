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В Пензенской области среди регоператоров по обращению с ТКО распределят 100,5 млн. рублей

11:47 | 29.06.2020 | ЖКХ

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Пенза, 29 июня 2020. PenzaNews. 100 млн. 520,4 тыс. рублей будет распределено между региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), осуществляющими деятельность в Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

В Пензенской области среди регоператоров по обращению с ТКО распределят 100,5 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Данная сумма выделена региону из федерального бюджета в соответствии с распоряжением правительства России №1449-р от 29 мая 2020 года.

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Денежные средства должны быть направлены на реализацию мероприятий по обеспечению деятельности по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с ТКО, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» нацпроекта «Экология».

По информации облправительства, эта сумма позволит возместить часть затрат региональных операторов в связи с ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.

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