Пензенцам за восемь месяцев оказаны коммунальные услуги почти на 12 млрд. рублей ЖКХ

Пенза, 24 сентября 2020. PenzaNews. Коммунальные услуги на 11 млрд. 964,2 млн. рублей оказаны населению Пензенской области в январе-августе 2020 года. Об этом свидетельствуют данные доклада Пензастата о социально-экономическом положении региона за восемь месяцев текущего года, который имеется в распоряжении ИА «PenzaNews».

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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма выросла на 5,9%.

В общем объеме платных услуг, оказанных населению Пензенской области, коммунальные занимают треть — 33%.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в январе-августе 2020 года населению региона оказаны платные услуги на 36 млрд. 274 млн. рублей, что в сопоставимой оценке на 10,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.