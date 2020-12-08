Новый подрядчик приступил к строительству водопровода в поселке ЗИФ ЖКХ

Пенза, 8 декабря 2020. PenzaNews. Подрядная компания «Сталкер» приступила к строительству сетей водоснабжения в поселке ЗИФ города Пензы. Об этом сообщил вице-мэр Магомед Агамагомедов.

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«Новый подрядчик вышел на объект, приступил к работам», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в администрации Пензы во вторник, 8 декабря.

По информации пресс-службы мэрии, в поселке ЗИФ должен быть построен линейный водопроводный участок протяженностью более 9 км, обустроены две насосные станции и три резервуара для воды.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», проблема водоснабжения жителей поселка ЗИФ, который входит в черту Пензы, но удален от центра города, остается нерешенной на протяжении длительного времени.

Решением Октябрьского районного суда Пензы от 28 октября 2019 года на администрацию города была возложена обязанность организовать водоснабжение населения путем подключения потребителей к централизованной системе холодного водоснабжения. 20 февраля 2020 года решение вступило в законную силу.

7 апреля муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы» заключило с ООО «СитиСтрой» контракт на сумму 36,6 млн. рублей на прокладку водопровода в поселок ЗИФ. Завершить работы требовалось до 30 сентября.

9 октября контракт был расторгнут в связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств в полном объеме.

9 ноября заключен новый контракт с ООО «Сталкер» на сумму более 34 млн. рублей. Дата завершения работ — 30 декабря 2020 года.