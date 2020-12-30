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В Пензенской области выявлены признаки картельного сговора на рынке обращения с отходами

09:51 | 30.12.2020 | ЖКХ

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Пенза, 30 декабря 2020. PenzaNews. Управление ФАС России по Пензенской области возбудило дело по признакам нарушения компаниями «Спецтранс», «Экоград» и «Чистый город» требований п. 2 ч. 1 ст. 11 федерального закона «О защите конкуренции», выразившегося в заключении и участии в соглашении, которое привело или могло привести к поддержанию цен на торгах, проведенных регоператором по обращению с ТКО в северной зоне. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального антимонопольного ведомства.

В Пензенской области выявлены признаки картельного сговора на рынке обращения с отходами

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В нем отмечается, что в 2018 и 2019 годах ООО «Управление благоустройства и очистки» («УБО»), имеющее статус регоператора, проводило шесть аукционов по определению подрядчиков на оказание услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования.

«Предварительно установлено, что ООО «Спецтранс», ООО «Экоград» и ООО «Чистый город», участвуя в проводимых аукционах, устранили между собой конкуренцию, благодаря чему их действия привели или могли привести к поддержанию цен на торгах. В результате аукционов контракты на оказание услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования, были заключены по начальной (максимальной) цене на общую сумму более 4 млрд. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что эта стоимость учтена в тарифе «УБО» на 2019, 2020–2023 годы на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

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