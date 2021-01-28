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Белозерцев призвал не затягивать со строительством мусороперерабатывающего завода

10:33 | 28.01.2021 | ЖКХ

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Пенза, 28 января 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал не затягивать со строительством мусороперерабатывающего завода, который должна возвести компания «Маг Груп Пенза» в Бессоновском районе в рамках концессионного соглашения, заключенного в 2018 году.

Белозерцев призвал не затягивать со строительством мусороперерабатывающего завода. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сроки реализации проекта определены. В декабре 2021 года мы должны начать строительство мусороперерабатывающего завода. Лучше приступить к этой работе раньше, чтобы не выходить из намеченного графика», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в облправительстве в четверг, 28 января.

Как доложил председатель правительства Пензенской области Николай Симонов, на данный момент подготовлен проект организации сети электроснабжения, проходит экспертизу проектно-сметная документация на строительство двухполосной дороги до объекта.

В продолжение совещания глава региона отметил важность реализации концессионного соглашения.

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«Строительство мусороперерабатывающего завода и полигона отходов производства и потребления — это вопрос экологии», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба регионального правительства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 6 ноября 2018 года между Пензенской областью, от имени которой выступает управление ЖКХ и гражданской защиты населения региона, и ООО «Маг Груп Пенза» было заключено концессионное соглашение в отношении создания и эксплуатации системы коммунальной инфраструктуры — мусороперерабатывающего завода и полигона отходов производства и потребления. Мощность объекта должна составлять не менее 350 тыс. тонн в год.

Концессионное соглашение заключено на 35 лет. Предполагаемый объем инвестиций — 1,35 млрд. рублей.

Площадь земельного участка в Бессоновском районе под размещение объекта составляет 998,4 тыс. кв. метров. Его кадастровый номер — 58:05:0732602:153.

По словам начальника управления ЖКХ Пензы Александра Юлина, земельный участок передан концессионеру 7 мая 2020 года.

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