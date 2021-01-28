Белозерцев призвал не затягивать со строительством мусороперерабатывающего завода ЖКХ

Пенза, 28 января 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал не затягивать со строительством мусороперерабатывающего завода, который должна возвести компания «Маг Груп Пенза» в Бессоновском районе в рамках концессионного соглашения, заключенного в 2018 году.

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«Сроки реализации проекта определены. В декабре 2021 года мы должны начать строительство мусороперерабатывающего завода. Лучше приступить к этой работе раньше, чтобы не выходить из намеченного графика», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в облправительстве в четверг, 28 января.

Как доложил председатель правительства Пензенской области Николай Симонов, на данный момент подготовлен проект организации сети электроснабжения, проходит экспертизу проектно-сметная документация на строительство двухполосной дороги до объекта.

В продолжение совещания глава региона отметил важность реализации концессионного соглашения.

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«Строительство мусороперерабатывающего завода и полигона отходов производства и потребления — это вопрос экологии», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба регионального правительства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 6 ноября 2018 года между Пензенской областью, от имени которой выступает управление ЖКХ и гражданской защиты населения региона, и ООО «Маг Груп Пенза» было заключено концессионное соглашение в отношении создания и эксплуатации системы коммунальной инфраструктуры — мусороперерабатывающего завода и полигона отходов производства и потребления. Мощность объекта должна составлять не менее 350 тыс. тонн в год.

Концессионное соглашение заключено на 35 лет. Предполагаемый объем инвестиций — 1,35 млрд. рублей.

Площадь земельного участка в Бессоновском районе под размещение объекта составляет 998,4 тыс. кв. метров. Его кадастровый номер — 58:05:0732602:153.

По словам начальника управления ЖКХ Пензы Александра Юлина, земельный участок передан концессионеру 7 мая 2020 года.